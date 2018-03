Herman Daniel

3. 5. 2013 |Igor Maňour, Jana Zemanová, Helena Šulcová |Zprávy z domova

Bývalý šéf Ústavu pro studium totalitních režimů Daniel Herman v nejbližších dnech oznámí vstup do politiky. Řekl to Radiožurnálu s tím, že by se mohl objevit na kandidátce některé ze stran už v příštích volbách do sněmovny.