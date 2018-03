historické centrum

24. 5. 2013 |Jana Kosová, Iva Menšíková |Regiony

Vedení města Plzně stále uvažuje o zklidnění centra. Znamenalo by to omezit nebo úplně zakázat vjezd aut do historického jádra a vybudovat pěší zóny. Proti hovoří to, že centrum přímo navazuje na řadu hlavních dopravních tepen.