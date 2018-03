17. 5. 2016 | ČTK, Linda Nguyenová |Zprávy z domova

Nevěrných svému partnerovi je 37 procent zadaných obyvatel Česka. Ukázal to průzkum agentury STEM/MARK, do kterého se zapojilo téměř tisíc heterosexuálních osob ve věku 15 až 59 let. Lékaři varují, že nevěra zvyšuje riziko šíření viru HIV. Počty nových pacientů jsou nyní rekordní.