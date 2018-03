28. 9. 2013 |Pavel Novák, kko |Hudba

Svět bez extrémní chudoby do roku 2030. Vzdálený a asi nesnadno splnitelný cíl. K tomu, aby se stal realitou, chce přispět i dnešní koncert proti chudobě – v pořadí druhý Globální občanský festival v Central parku v New Yorku. Je to další z řady takových koncertů, které se snažily získat peníze na pomoc chudým.