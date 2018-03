11. 3. 2016 |Lenka Jansová |Zprávy z domova

Poslanci budou jednat o ústavním zákoně o referendu. Častější všelidová hlasování by občanům umožnila víc mluvit do dění v Česku. Změny přijde dopoledne do sněmovny podpořit taky prezident Miloš Zeman.