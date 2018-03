20. 5. 2011 |Jana Káninská, Eva Presová |Historie

Do Nového Strašecí na Rakovnicku se dnes vrátil originál opukové hlavy Kelta. Přes 2000 let stará památka bude až do 22 hodin vystavená v tamním muzeu. Je to téměř na den přesně 68 let od jejího nálezu v nedalekých Mšeckých Žehrovicích. Vystavení keltské hlavy doprovázela přísná bezpečnostní opatření.