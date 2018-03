22. 10. 2013 |Petr Hartman |Zprávy z domova

Český rozhlas Plus na všední dny připravil třiadvacet osmiminutových rozhovorů Petra Hartmana s jednotlivými lídry stran a hnutí kandidujících do sněmovních voleb. Pozvání dnes přijal Michal Doktor, který povede volební blok Hlavu vzhůru do voleb v Jihočeském kraji.