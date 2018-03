31. 7. 2013 |Kristýna Štanderová, Simona Bartošová |Regiony

Vyhlášku, která by měla omezit hluk, připravuje Rychnov nad Kněžnou. Platit by měla o nedělích a státních svátcích. Radnice tak reaguje na podněty některých obyvatel, kteří si stěžují na to, že nemají klid na odpočinek.