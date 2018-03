7. 2. 2014 |Ľubomír Smatana |Příroda

Chovem dobytka se lidé živí běžně, ovšem chovem mravenců - to už je jiná. Václav Skoupý to ale zkusil a s rodinou se odstěhoval z Prahy do vesnice Přeborov v jižních Čechách. Ve studené usedlosti pořádně zatopil v kotli, aby hmyz vydržel středoevropské klima, a ve stodole začal vyrábět mobilní mraveniště pro fajnšmekry. Hmyzem hodlá uživit sebe, ženu a dvě děti.