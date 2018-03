2. 3. 2012 |Ondřej Bouda, Simona Bartošová |Zprávy ze světa

Konvoj sedmi kamionů Červeného kříže s humanitární pomocí dorazil do syrského Homsu a chystá se vstoupit do čtvrti Bábá Amr. Ta byla v posledních týdnech odříznuta od světa a ostřelována syrskou armádou, která ji obsadila poté, co se z ní povstalci včera stáhli. Konvoj přiveze například jídlo a léky. Zároveň by měl evakuovat raněné. Misi umožňuje skutečnost, že syrské úřady vyhověly žádosti Mezinárodního výboru Červeného kříže o "humanitární příměří".