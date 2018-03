24. 1. 2013 |Michaela Vetešková |Film

Polská oscarová režisérka Agniezska Hollandová natočila vůbec první hraný film o sebeupálení Jana Palacha s názvem Hořící keř. Financovala ho soukromá televizní společnost HBO, pro kterou to je nejdražší projekt v historii její evropské pobočky. V neděli 27. ledna nasadí první díl třídílné série do vysílání. Pak ji uvede 30. ledna na festivalu v Rotterdamu a Hořící keř by chtěla promítnout také v Karlových Varech.