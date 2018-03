horolezectví

5. 5. 2015 |Iva Zítková |Regiony

Pokud by vás napadlo, že je při budování horolezeckého jištění nejtěžší vrtání do skály, spletli byste se. Podle Karla Běliny, který v Děčíně postavil takzvanou via ferratu bylo nejhorší kácení stromů a čištění celého masivu pod Pastýřskou stěnou. Námaha se ale vyplatila. Pro turisty vybudoval zřejmě nejnavštěvovanější zajištěné cesty nejen u nás, ale i v celé Evropě – a to uprostřed města.