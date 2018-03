17. 10. 2014 |Jan Beneš, msk |Ekonomika

Internetová společnost Google měla ve třetím čtvrtletí problémy s navýšením příjmů z reklamy. Třeba cena za jedno kliknutí meziročně klesla o dvě procenta. Vedle toho firma hodně investovala a měla velké náklady. To vše se jí promítlo do hospodaření za třetí kvartál. Čistý zisk Googlu klesl o pět procent na 2,8 miliardy dolarů. To je v přepočtu více než 60 miliard korun.