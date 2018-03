5. 12. 2009 |Ivan Holas, Jan Piroch |Zprávy z domova

Asi 50 dalších dárků pro děti z dětských domovů přibylo do sbírky ,Daruj hračku s Českým rozhlasem' během dnešní akce v brněnské galerii Vaňkovka. Ti, kteří se nezapojili přímo na místě, mají šanci ještě do 14. prosince. Dárek vybraný z katalogu dětských přání můžou zaslat do Českého rozhlasu v Praze. Podrobnosti jsou na webových stránkách www.rozhlas.cz/hracky.