28. 11. 2015 |Maňourová Anna, Tea Turková |Historie

Tři tisíce let stará hrobka faraona Tutanchamona s největší pravděpodobností skrývá dosud neobjevené komnaty. Naznačují to nejnovější data získaná skenováním zdí pohřební komory známého egyptského faraona. Podle britského archeologa Nicholase Reevese by tam mohly být uloženy ostatky královny Nefertiti.