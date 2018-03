3. 12. 2011 |Lucie Husárová, Lucie Maňourová, Petr Král, Marína Dvořáková |Regiony

Pražská zoologická zahrada dnes nabízí návštěvníkům mimořádné adventní prohlídky. Lidé se budou moci podívat do nového pavilonu pro slony i do jeho zázemí. K vidění je také výstava fotografií z mongolské adaptace koní Převalského, které ZOO Praha vrátila do přírody.