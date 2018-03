hromadná doprava

20. 2. 2014 |Anna Königsmarková |Regiony

Do hlavního města přijíždí za prací vlakem nebo autobusem denně tisíce lidí. O víkendu zase Pražané vyráží na výlety do středních Čech. Naprostá většina z nich musí mít teď v peněžence Opencard nebo lístek na metro, další lístek na vlak či autobus. Za pár let by jim k cestování mohla stačit pouze jediná jízdenka. Hlavní město totiž začalo se Středočeským krajem pracovat na sjednocení systému veřejné dopravy.