hromadný start

29. 9. 2013 |Tomáš Kohout, Jakub Kanta |Ostatní sporty

Závod s hromadným startem na 272,3 kilometru, který výrazně ovlivnilo deštivé počasí, vyhrál na mistrovství světa v silniční cyklistice Portugalec Da Costa. Poslední kilometry se schovával za svými zvučnějšími kolegy Valverdem a Nibalim, ale byl to nakonec on, kdo ve finiši udolal Španěla Rodrígueze. Zdeněk Štybar dojel do cíle v italské Florencii na 26. místě se ztrátou necelých dvou minut.