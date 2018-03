21. 12. 2010 |Petr Ferenc |Hudba

Sedmdesáté narozeniny by 21. prosince oslavil americký hudebník, textař, skladatel a vtipálek Frank Zappa. Byl mimo jiné autorem sloganu freak out! popisujícího všechno nepochopitelně ulítlé a leaderem nejdivočejší skupiny šedesátých let, kabaretu jménem Mothers Of Invention.