6. 6. 2016 |Matěj Štýs |Zprávy ze světa

Česká armáda doručila do Sýrie humanitární pomoc. Je to zřejmě první letecká dodávka doručená z Evropy přímo do Sýrie za posledních pět let. Zásilku lékařského vybavení zajistil Český červený kříž. První část do Sýrie dorazila v neděli, druhá by měla následovat dnes.