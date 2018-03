Husní Mubarak

2. 6. 2012 |Břetislav Tureček, Eva Presová, Mirko Kašpar |Zprávy ze světa

Egypťany čeká další milník na cestě od autoritářského režimu. Káhirský soud by měl dnes vynést verdikt nad svrženým egyptským prezidentem Husním Mubárakem. Někdejší hlava státu čelí obvinění z podílu na smrti demonstrantů při loňských protivládních protestech - během 18 dní vládní síly zabily přes 800 lidí. Mubárak by za to mohl dostat až trest smrti, soud ho ale také může úplně očistit.