17. 6. 2016 | Stanislav Zbyněk, Jakub Marek |Ostatní sporty

Členy Mezinárodní atletické federace dnes čeká ve Vídni historické rozhodnutí. Můžou totiž ukončit sny ruských atletů o olympijské medaili z brazilského Ria. Rusko bylo po listopadovém dopingovém skandálu vyloučeno z IAAF, a jestli se do Federace a tím pádem i do mezinárodních soutěží vrátí, bude jasné po dnešním jednání v rakouské metropoli. Celá situace je ale o dost složitější, než by se na první pohled mohlo zdát.