identifikace

13. 1. 2005 |Milan Kopp, Vít Pohanka |Zprávy ze světa

Do měsíce by mohla být známá totožnost několika tisíc obětí živelní pohromy v Thajsku - uvedl to dnes thajský premiér Tchaksin Šinavatra s tím, že jména velké části zemřelých už se nepodaří zjistit.