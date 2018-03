6. 10. 2016 | ČTK |Zprávy ze světa

Američan ruského původu a dva Rusové byli zatčeni a obviněni z ilegálního vývozu citlivé technologie ze Spojených států do Ruska. Oznámilo to ve čtvrtek americké ministerstvo spravedlnosti. V případě odsouzení hrozí obviněným až 25 let vězení a milionová pokuta.