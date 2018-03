15. 4. 2013 |Lenka Jansová, Iva Menšíková |Zprávy z domova

Na očkování proti tetanu budeme nejspíš chodit méně často. Interval by se měl u dospělých prodloužit až na 20 let, zatímco teď je to deset až patnáct. Definitivně by měla zítra návrh schválit Národní imunizační komise.