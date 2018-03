18. 12. 2016 |Robert Mikoláš |Zprávy ze světa

Indonésie je tolerantní muslimskou zemí, kde spolu bez problémů žijí i křesťané, buddhisté či hinduisté. Ohrožuje ji ale šíření wahhábismu. V exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál to uvedl Said Aqil Siroj, šéf největší nezávislé muslimské obce na světě. Podle předsedy organizace Nahdlatul Ulama se radikální islám šíří nejen do jihovýchodní Asie nebo Afriky, ale také do Evropy.