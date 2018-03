28. 1. 2015 |Jana Čermáková |Zprávy z domova

Centrum biologické ochrany v Těchoníně na Orlickoústecku by mělo být dál připravené na příjem vysoce infekčních pacientů pro případ, že by nestačila kapacita infekční kliniky pražské nemocnice Bulovka. Potvrdili to poslanci z výboru pro obranu. Náklady na jeho provoz se daří snižovat.