15. 9. 2010 |Milan Kopp, Gabriela Grmolcová |Zprávy z domova

Podle nového ombudsmana Pavla Varvařovského by měl být institut veřejného ochránce práv zmíněn v ústavě. Byl by tak lépe chráněný proti náhlým změnám v politické sféře a také by byl hůř zrušitelný.