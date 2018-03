18. 3. 2017 |Jitka Hanžlová |Ekonomika

Je to téměř rok, co za velkého zájmu podniků i politiků přiletěl na návštěvu České republiky čínský prezident Si Ťin-pching. Následovat měl „rok velkých čínských investic“ do tuzemského hospodářství. Na obchodní bilanci se to zatím neprojevilo - čínské firmy dovážejí do Česka stále téměř devětkrát více než čeští výrobci do Číny.