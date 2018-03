islamismus

5. 4. 2017 |Jakub Rerich |Zprávy ze světa

Novinář a moderátor německé zpravodajské relace Tagesschau televizní stanice ARD Constantin Schreiber, který se zabývá situací arabských menšin v Německu a jejich integrací do německé společnosti, vydal knihu s názvem Uvnitř islámu – Co se káže v německých mešitách (Inside islam – Was in Deutschlands Moscheen gepredigt wird.) Autor knihy po osm měsíců navštěvoval německé mešity a své poznatky publikoval. Zpravodajský portál Zeit Online zveřejnil ukázku z knihy.