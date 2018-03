1. 3. 2017 | ČTK |Zprávy ze světa

Jemenští šíitští povstalci do svých řad lákají děti, posílají je do svých náboženských škol a pak do boje bez vědomí rodičů. Oznámila to ve své zprávě organizace Amnesty International, která získala výpovědi několika rodičů a svědků.