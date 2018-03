Ivan Horník

23. 9. 2014 |Martin Charvát, Vojtěch Man |Fotbal

Kouzlo Ivana Horníka stále funguje. Před deseti let byl šéf fotbalové Viktorie Žižkov odsouzen za korupci, trest si odseděl a nedávno se do svého milovaného klubu vrátil. Těžko to bude náhoda, že se fotbal druholigového Žižkova rázem změnil - z průměrného týmu je během pár týdnů mužstvo, které hraje minimálně vyrovnané zápasy s prvoligovými týmy.