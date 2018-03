19. 2. 2013 |Tereza Jelínková, Mirko Vasić |Fotbal

Fotbaloví fanoušci to mají s plánováním návštěvy ligových zápasů složité. Pokud si totiž utkání jejich týmu vybírá televize, střídají se dny i začátky, od pátku až do pondělí, o jakémkoli rituálu nemůže být řeč. Vedení profesionálního fotbalu to chce změnit a vyzkouší to už v této jarní části Gambrinus ligy.