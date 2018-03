25. 1. 2017 |Jana Klímová |Zprávy z domova

Kvůli kauze výrobce biopaliv firmy Oleo Chemical by měl jít lobbista Ivo Rittig na pět let do vězení. Ve své závěrečné řeči to navrhl státní zástupce Adam Borgula. Ivo Rittig se podle obžaloby měl podílet na krácení daně, zpronevěře a praní špinavých peněz, které vyvedli z firmy Oleo Chemical její dva spolumajitelé. Celkem šlo o 20 milionů korun. V případu je obviněno celkem 10 lidí.