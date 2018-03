10. 10. 2016 |Hana Mazancová |Zprávy z domova

Fenomenální úspěch na Slovácku, menší úspěch na Valašsku a neúspěch na Hané. Těmito slovy shrnul podnikatel v hazardu Ivo Valenta výsledky voleb do krajských zastupitelstev. Jeho Strana soukromníků získala celostátně necelá dvě procenta, na Zlínsku to bylo bezmála osm. A že si krátce před volbami přehlásil trvalé bydliště z Monaka do Česka? "Uvažoval jsem o tom dlouho," říká současný senátor v rozhovoru pro Zpravodajský web Českého rozhlasu.