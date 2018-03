14. 9. 2016 |David Nyč - NEPOUŽÍVAT, Jakub Knoll |Ostatní sporty

Čeští biatlonisté se tak trochu v ústraní připravují na novou sezonu, v tomto období o nich pochopitelně není slyšet tolik jako v zimě, my se teď ale vydáme do Jablonce nad Nisou, právě na biatlonovou střelnici. Možná se při sledování biatlonu neubráníte kritice, když některý z vašich oblíbenců mine terč, jenže zastřílet čistě není nic lehkého. Poznal to i reportér Českého rozhlasu, kterého s malorážkou seznámil šéftrenér jablonecké mládeže Aleš Lejsek.