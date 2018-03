13. 2. 2012 |Zdeněk Trnka, Mirko Kašpar |Historie

Královská mincovna v krušnohorském Jáchymově na putovní výstavě představila výsledky celostátního projektu nazvaného Stopy totality. Jeho cílem je pátrat po životních příbězích svědků historických událostí, zejména z pohnutého období 50. let minulého století. Do badatelské činnosti se zapojili mladí lidé od 12 do 19 let z celého Česka.