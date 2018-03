11. 3. 2017 |Dominika Píhová |Zprávy ze světa

Do jednoho z nejopuštěnějších přímořských měst v Japonsku se pomalu vrací život. Před šesti lety obyvatelé Namie v panice opouštěli své domovy a utíkali před radiací, kterou do okolí chrlila nedaleká fukušimská jaderná elektrárna zasažená asi největší přírodní katastrofou v historii země. Nyní se do vyprázdněného města obsazeného divokými prasaty vrací stovky lidí s nadějí, že je ještě možné ho zachránit. Jejich příchod popisuje v reportáži agentura Reuters.