jaderná energetika

27. 11. 2016 | ČTK |Zprávy ze světa

Obyvatelé Švýcarska ve všelidovém hlasování odmítli iniciativu zelených, kteří chtěli zkrátit životnost pěti jaderných elektráren v zemi na nejvýše 45 let a zároveň zakázat výstavbu nových. Pokud by voliči návrh v referendu schválili, museli by se tři z celkových pěti elektráren zavřít už příští rok, čtvrtá v roce 2024 a poslední v roce 2029. Uvedená pětice momentálně vyrábí skoro polovinu švýcarské elektřiny.