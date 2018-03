Jakub Brabec

7. 6. 2015 |Jan Kaliba, Vojtěch Man |Fotbal

Fotbalová reprezentace do 21 let má za sebou předposlední test na domácí mistrovství Evropy a zároveň poslední zápas předtím, než se dnes někteří hráči dovědí, že se nevešli do konečné nominace na turnaj. V dusném počasí Češi porazili Ukrajince 3:0.