Jakub Jeřábek

18. 12. 2016 |Petr Kadeřábek, Mirko Vasić |Sport

Když to mladý sportovec dotáhne do reprezentace, jsou rodiče na svého potomka hrdí. Když to ale zvládne hned více potomků, je důvod ke spokojenosti ještě větší. Přesně to se povedlo rodině Jeřábkových. Syn Jakub je oporou hokejové reprezentace, dcera Markéta má za sebou premiéru na seniorském mistrovství Evropy v házené.