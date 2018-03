Jan Faltejsek

5. 10. 2016 |Jakub Marek, Vojtěch Man |Ostatní sporty

Velkou pardubickou dokončila na šestý pokus a letos to vypadalo, že bude muset opět do sedla. Martina Růžičková ale nakonec sehnala na svého svěřence Charm Looka skvělou náhradu a poprvé tak pošle do vrcholu dostihové sezony největšího favorita.