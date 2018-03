7. 12. 2011 |Tereza Jelínková |Hokej

Do Síně slávy českého hokeje přibude příští čtvrtek pět nových jmen, a to při příležitosti utkání české reprezentace se Švédskem v rámci turnaje Channel One Cup. V Chomutově se mezi legendy zařadí Miroslav Klůc a Vlastimil Sýkora, in memoriam potom Jan Marek, Karel Rachůnek a Josef Vašíček, kteří v září tragicky zahynuli při letecké katastrofě u Jaroslavle.