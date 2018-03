Jan Sobotka

Trutnov| 13. 1. |Kristýna Novotná |Volby |Rozhovor

„Já jsem to čekal. Mrzí mě to, ale žádnou křivdu necítím,“ hodnotí volby do Senátu pro iROZHLAS.cz podnikatel Jiří Hlavatý (za ANO). Křeslo senátora ztratil zvolením do sněmovny, mandátu se ale vzdal.