Jan Votruba

30. 1. 2013 |Aleš Procházka, Tereza Jelínková |Hokej

Je to už pěkných pár let, co se hokejistům pražské Sparty naposledy povedlo vyhrát v nejvyšší domácí soutěži devět utkání v řadě. Od včerejšího večera však už tenhle klubový rekord neplatí. Vítězství nad Kometou Brno prodloužilo úctyhodnou sparťanskou sérii úspěšných zápasů na rovných deset.