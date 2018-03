2. 4. 2014 |Martin Dorazín |Zprávy ze světa

Oddělení Krymu od Ukrajiny je podle sesazeného ukrajinského prezidenta Viktor Janukovyče tragédie. Janukovyč to uvedl v televizním vystoupení, kde také prohlásil, že on by ztrátě Krymu zabránil. Janukovyč na veřejnosti promluvil od doby, co uprchl z Ukrajiny, už potřetí.