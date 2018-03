24. 4. 2014 |Šárka Škapiková |Člověk

Konečně zase to krásné jaro, povzdechne si s nadšením většina z nás. Už zase to prokleté jaro, reagují na přívaly tepla a slunce alergici. V Libereckém kraji začalo navíc letos jaro dříve než je obvyklé. A s ním přišly i tradiční obtíže alergiků: bolest hlavy, ucpaný nos, kýchání, pálení v očích a únava. Dřív byla alergie vzácností. Dnes je - s mírnou nadsázkou řečeno - raritou člověk, který by nebyl alergický na nic.