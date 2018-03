Jaromír Drábek

7. 12. 2011 |Petr Kořínek, Marína Dvořáková |Zprávy z domova

Vláda dnes projedná největší zvýšení dávek pro chudé za posledních 10 let. O devět procent by mohlo od ledna vzrůst životní minimum, lidé pobírající sociální pomoc by tedy dostali 3410 korun měsíčně. Na 2200 korun by mělo vzrůst také existenční minimum.