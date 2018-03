13. 2. 2016 |František Kuna, Jakub Knoll |Hokej

V NHL začíná být jasněji o tom, které týmy nepostoupí do play-off. To je také jeden z důvodů, proč asistent trenéra hokejové reprezentace Jaroslav Špaček vyrazil do Kanady a Spojených států, aby zjistil, v jaké formě jsou čeští hokejisté.