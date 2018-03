23. 7. 2012 |Tereza Jelínková, Jan Suchan |Fotbal

Jaroslav Starka = příbramský fotbal a příbramský fotbal = Jaroslav Starka. To platí už dvě desítky let. Tehdy Starka přišel do třetiligového klubu, jehož stadion neměl kryté tribuny a náhradníci seděli na dřevěných lavicích. Dnes je z 1. FK Příbram tradiční účastník Gambrinus ligy a jeho šestapadesátiletý prezident pro něj stále dýchá. I když už trochu zvolnil, protože loni byl na pokraji smrti.